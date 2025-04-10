أزمة مباراة القمة.. تعرف على كواليس اجتماع لجنة الاستئناف باتحاد الكرة

تعقد لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، حاليا، جلسة استماع، بحضور مسئولي الأهلي والزمالك وبيراميدز ورابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد شكاوى جميع الأطراف من قرارات أزمة لقاء القمة، وذلك بعد تراجع رابطة الأندية عن قرارها الأول بخصم 6 نقاط من الأهلي والاكتفاء فقط بخصم ثلاث نقاط باعتبار الأهلي مهزومًا فقط أمام الزمالك، وعدم خصم ثلاث نقاط في نهاية الموسم.

وتشهد أروقة اتحاد الكرة، جدلًا واسعا في الساعات الماضية حول موعد الإعلان عن نتايج التحقيقات.

وكشف مصدر خاص، أنه لم تصدر أي قرارات عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة حتى الآن.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن توقيت الإعلان عن النتائج، سيكون عقب لقاء بيراميدز والأهلي.

