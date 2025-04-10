إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بالإسكندرية

شهدت منطقة برج العرب، اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل أمام نادي سموحة الجديد باتجاه المنطقة الأولى، وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى البرج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين تواصل الجهات المختصة جمع البيانات النهائية حول حالتهم الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء المصابين

وتضمنت قائمة المصابين؛ طاهر سالم شعيب ويبلغ من العمر 50 عامًا ويقيم في برج العرب القديم بجوار نقطة الشرطة وسيف فتح الله عبد السميع محمود ويبلغ من العمر 16 عامًا من عزبة النهضة بجوار المسجد الأبيض في الحمام بالإضافة إلى مصطفى محمود عزاز عطا ويبلغ من العمر 13 عامًا ومحمود مستور مرضى يوسف جبريل ويبلغ من العمر 15 عامًا وكذلك مستور مرضى يوسف جبريل ويبلغ من العمر 47 عامًا ويقيم في عزبة النهضة بجوار المسجد الأبيض في الحمام.

ويجري حاليًا استكمال البيانات والمتابعة من قبل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات الحادث والتعامل مع تداعياته.