ظهرت عليهم آثار التعذيب.. سلطات الاحتلال تفرج عن 80 معتقلًا من غزة

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سراح نحو 80 شخصًا من سكان قطاع غزة، كانوا محتجزين خلال الفترة الماضية.

وذكرت وكالة "وفا" أن مجموعة من المفرج عنهم نُقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع لتلقي الرعاية الطبية، إذ تبين أن عددًا كبيرًا منهم من كبار السن، ويعانون من حالات صحية حرجة، في حين ظهرت على بعضهم علامات التعذيب.

وأشارت الهيئة المختصة بمتابعة أوضاع المحتجزين إلى أن عدد الفلسطينيين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز من سكان غزة يتجاوز 2000 شخص، موزعين على عدد من المواقع، منها سجن سيديه تيمان، ومركز عنتوت، ومعتقل عوفر العسكري، بالإضافة إلى سجن النقب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المطالبات بالإفراج عن المعتقلين، لا سيما من ذوي الحالات الإنسانية الصعبة، وسط اتهامات متكررة بتعرض الأسرى لانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.