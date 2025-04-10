نائب محافظ الأقصر يكرم طالبة حصدت ثالث الجمهورية بمسابقة الذكاء الاصطناعى

استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، زينب محمد محمود طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

نائب محافظ الأقصر

وقام نائب محافظ الأقصر، بتكريم الطالبة لحصولها على لقب الطالبة المثالية على مستوى محافظة الأقصر، كما أنها حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بإحدى التصميمات فى مجال الذكاء الأصطناعي، ناقلًا لها تحيات وتقدير المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر متمنيًا لها دوام التوفيق.

مسابقة الذكاء الاصطناعي

ومن جانبه، أكد "أبو زيد" على أهمية دعم وتشجيع كافة الطلاب للمشاركة في المسابقات التكنولوجية، الأمر الذى يسهم فى خلق أجيال مفكرة مبدعة، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تعد فرصة استثنائية للطلاب لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في حل مشكلات حقيقية، مما يعزز التفكير الإبداعي ويؤهلهم لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

جدير بالذكر، أن مسابقة الذكاء الاصطناعي قد انطلقت شهر فبراير الماضى على مستوى المدارس في مصر، بمشاركة 120 مدرسة من مختلف المحافظات، في حدث غير مسبوق يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب في أحد أهم مجالات المستقبل.

واستمرت المسابقة، على مدار ٤١ يومًا، وركزت المسابقة على موضوعات بالغة الأهمية تخدم المجتمع، مثل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير أدوات لمتابعة وتحليل الطقس، فضلًا عن تقديم مشاريع تعليمية ذكية تعزز من أساليب التعلم الحديثة.

نائب المحافظ يستقبل الطالبة (1)

نائب المحافظ يستقبل الطالبة (5)

نائب المحافظ يستقبل الطالبة (4)

نائب المحافظ يستقبل الطالبة (3)