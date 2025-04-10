قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ينظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وجاءت الاحتفالية بتنسيق وإشراف الدكتور هانى زكريا المشرف على ملاعب الجامعة، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اتحاد الطلاب وأسرة من أجل مصر بالجامعة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة تسعى لتعزيز دورها المجتمعي من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة لخدمة المجتمع المحلي وتقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات، مشيدًا بمشاركة الجامعة في احتفال الأطفال بهذا اليوم المميز، وحرصها على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، وتحفيزهم على التميز والنجاح.



من ناحية أخرى شهدت الاحتفالية تنظيم العديد من الأنشطة والألعاب والعروض الترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم لرسم البسمة على وجوههم.