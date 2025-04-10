تموين الفيوم: استعدادات محكمة لاستقبال موسم توريد القمح 2025

قال سامح شبل، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية له اليوم الخميس ، إن الوزارة استكملت استعداداتها لاستقبال موسم توريد القمح 2025.

وأوضح شبل خلال الجولة التي شملت زيارة لمراكز التخزين و الصوامع بالمحافظة، أن هناك خطة محكمة لضمان جمع المحصول من المزارعين بشكل آمن.

واشار الى أن المساحة المنزرعة بالمحافظة تبلغ 181 ألف فدان، والمستهدف أن تورد نحو 240 الف و 917 طن.

وأكد شبل أن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح بين 18 إردب و تصل إلى 24 إردب في بعض المناطق.

وقال ، أن الكميات المستهدف استلامها ستورد لعدد 3 صوامع تابعة لشركتي القابضة للصوامع والتخزين، ومطاحن مصر الوسطي، و9 شونة حديثة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن.

وأوضح شبل أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 70 طنا تتخطى 2000 طن في ذروة الموسم.

وتابع ، محافظة الفيوم بها صومعتين بسعة إجمالية 120 ألف طن، موزعة 60 ألف طن صومعة طامية و60 ألف طن صومعة قصر الباسل، وصومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى سعة 25 الف طن.

وأشار إلى أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمزارعين، تتضمن سعر توريد جذاب وضمانات مالية سريعة، بهدف تشجيعهم على توريد كميات أكبر من القمح.

وأكد شبل أن الوزارة تعتزم زيادة عدد نقاط التوريد هذا العام، لتغطية احتياجات جميع المزارعين وتقليل معاناة التنقل.

كما أوضح أن هناك تعاون مثمر مع الجهات الزراعية والمحلية لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة أثناء عملية التوريد.

وأضاف شبل : المحافظة تستهدف تحقيق أهدافها في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال زيادة إنتاجية القمح المحلي والاستجابة لمتطلبات السوق.

وشدد على ضرورة التزام المزارعين بالمواعيد المحددة لتوريد المحصول، مؤكدا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة التوريد بنجاح وتفادي أي معوقات.