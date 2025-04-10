بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة ضد العروبة في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العروبة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، نظيره العروبة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل اتحاد جدة أمام العروبة، رفقة مواطنه موسى ديابي والجزائري حسام عوار.

يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 62 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف حتى الآن، بينما يأتي العروبة في المركز الرابع عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة ضد العروبة

حراسة المرمى: محمد المحاسنة

خط الدفاع: فواز الصقور، عبد الإله العمري، دانيلو بيريرا، حسن كادش

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، أوناي هيرنانديز.