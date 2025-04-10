رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد محطة مياه الهلالي والمعمل المركزي بأسيوط

أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية بمحطة مياه الشرب "الهلالي" بحي شرق مدينة أسيوط، والمعمل المركزي المجاور لها، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، والنهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

رافقه خلال الجولة المهندس محمود شحاته، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وعدد من قيادات ومهندسي الشركة، لمتابعة سير العمل بالمحطة والتأكد من انتظام التشغيل.

تفقد المعمل المركزي لمياه الشرب

شملت الجولة تفقد المحطة المرشحة والتي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 لتر/ثانية، وتضم مأخذ ومروقات ومرشحات، بالإضافة إلى وحدة معالجة الروبة، كما شملت الزيارة تفقد المعمل المركزي لمياه الشرب، الذي يُعد من أحدث المعامل على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على دقة التحاليل التي تجرى به وضمان مطابقة المياه للمواصفات القياسية.

كما تضمنت الزيارة تفقد أول محطة مياه ارتوازية تم إنشاؤها في عهد الملك فاروق عام 1951، والتي تم ترميمها مؤخرًا عام 2025، في إطار الحفاظ على الأصول التاريخية وتطويرها لخدمة المواطنين.

وأكد المهندس محمود شحاته أن الزيارة جاءت في إطار المتابعة المستمرة من الشركة القابضة للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين بمحافظة أسيوط.