اعتماد 15 حيزًا عمرانيًا جديدًا بمحافظة كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن اعتماد 15 حيزًا عمرانيًا جديدًا في نطاق مراكز "دسوق، بيلا، قلين، مطوبس، والرياض"، ويأتي هذا القرار في سياق جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير المساحات اللازمة للتوسع السكاني والعمراني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

اعتماد أحوزة عمرانية جديدة

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية التالية: في مركز الرياض، تم اعتماد عزبة الوزارية الجديدة والشوادفية (الشوادفي) التابعين للوحدة المحلية أبو مصطفى، وفي مركز دسوق، تم اعتماد عزبة المستكاوي ويحيى التابعين للوحدة المحلية العجوزين بقرية كفر عبد الرحمن، وعزبة ثابت التابعة للوحدة المحلية شابة، وكذلك عزبة عبود ومفتاح التابعين للوحدة المحلية العجوزين بقرية الشون، وعزبة كامل شلبي التابعة للوحدة المحلية كفر العرب، وعزبة الجوايشة التابعة للوحدة المحلية عزبة أبو مندور.

وفي مركز بيلا، تم اعتماد عزبة مؤمن قطب الأوقاف التابعة للوحدة المحلية الكوم الطويل، وعزبة أبو شاهين التابعة للوحدة المحلية كفر العجمي، وعزبة البياض التابعة للوحدة المحلية مدينة بيلا، وكذلك عزبة أحمد مسعود التابعة للوحدة المحلية إبشان، وفي مركز مطوبس، تم اعتماد عزبة البدوية التابعة للوحدة المحلية الجزيرة الخضراء بقرية وقف قبلي. وفي مركز قلين، تم اعتماد عزبة مسعود التابعة للوحدة المحلية حصة الغنيمي بقرية كفر يوسف حنس، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على التزام المحافظة بتطوير البنية التحتية وتوفير المساحات العمرانية المخططة لاستيعاب النمو السكاني، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من التوسع العشوائي، وذلك في إطار خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.