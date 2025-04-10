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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرحلة الهبوط في الدوري.. الملواني ومروان حمدي يقودان هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي سيخوض به  مواجهة الاتحاد السكندري، على ملعب هيئة قناة السويس، في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، محمد خطاري.

خط الوسط: إيريك تراوري، هشام محمد، عبد الرحمن الدح.

خط الهجوم: نادر فرج، علي الملواني، مروان حمدي.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط في الدوري

1- زد 24 نقطة
2- طلائع الجيش 21 نقطة
3- الجونة 20 نقطة
4- سموحة 20 نقطة
5- الاتحاد السكندري 18 نقطة
6- الإسماعيلي 17 نقطة
7- غزل المحلة 17 نقطة
8- إنبي 15 نقطة.
9- مودرن سبورت 12 نقطة.

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