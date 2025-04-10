حركة ترقيات بجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لرفع مستوى الأداء

أصدر المهندس حسن محمد البيلي (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء) اليوم الخميس الموافق 10/4/2025 حركة تنقلات لرفع مستوى الأداء وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

حركة ترقيات بجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء



1 ـــ نقل المهندس عصام عبد الخالق محمود أبوالنجا ـ مدير عام الإدارة العامة لهندسات بسيون بقطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للإتصالات بديوان عام الشركة.

2ـ نقل المهندس هاني صديق عبدالعزيز غانم ـ مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية بشرق الغربية للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لهندسات بسيون بقطاع شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية.

3ـ نقل المهندس أحمد عبدالغني إبراهيم أبوزيدة ـ مدير عام الإدارة العامة لأنظمة العدادات الحديثة للعمل بوظيفة مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية بشرق الغربية.

4ـ نقل المهندس عمرو يوسف باهي المتولي درويش ـ مدير عام الإدارة العامة للضبطية القضائية للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة لأنظمة العدادات الحديثة.

5ـ نقل المهندس حاتم محمد محمد خليل ـ مدير عام الإدارة العامة للتدريب ويشرف على إدارة إصلاح وصيانة وسائل النقل للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للمخازن ويشرف على ادارة اصلاح وصيانة وسائل النقل.

6ـ نقل المهندس عماد محمد عبدالمجيد المعداوي ـ مدير عام الإدارة العامة للمخازن للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب.

وصرح المهندس حسن البيلي (رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء) تأتي هذه الحركة في إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.