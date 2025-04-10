رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء يقود حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار

يواصل المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، حملات الضبطيات القضائية بمرافقة قيادات ورؤساء القطاعات بالشركة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة.

وشملت الحملات المرور على عدد كبير من المشتركين في مختلف القطاعات التابعة للشركة، بهدف ضبط حالات سرقة التيار، وتقليل نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية، إلى جانب تحصيل مستحقات الشركة المهدرة نتيجة تلك المخالفات.

ضبط حالات سرقة التيار

وشارك في الحملات كل من المهندس مصطفى عبد الرحمن، رئيس قطاعات الشؤون الفنية، والمحاسبة نسرين عبد السلام، رئيس قطاعات الشؤون التجارية، والمحاسب عبد العزيز أصلان، رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية والتدريب، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الشركة لضمان تنفيذ الإجراءات بكل دقة وفاعلية.

وقد جرت الحملة الأخيرة في نطاق قطاع كهرباء شرق الغربية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الباري، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، والمهندس محمد الشوربجي، مدير عام هندسات المحلة، والمحاسب محمود النجار، مدير عام الشؤون التجارية، والمهندس أحمد صبري، مدير فرع كهرباء ثاني المحلة، والأستاذ محمود القباني، والأستاذ تامر حنا، مسؤول الضبطية القضائية.

وأكد المهندس حسن البيلي أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة موسعة لفرض الانضباط وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

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