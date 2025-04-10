صفية النجار تحصل على الماجستير في معالجة المسلسلات التليفزيونية المصرية لأنماط العلاقات الاجتماعية

حصلت الباحثة صفية محمد عبد الله النجار، الصحفية بجريدة "الوطن"، على درجة الماجستير بتقدير امتياز من كلية الإعلام للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون، عن دراستها المتميزة بعنوان "معالجة المسلسلات التليفزيونية المصرية لأنماط العلاقات الاجتماعية في الأسرة المصرية وعلاقتها بالتغيير الاجتماعي - دراسة تطبيقية".

وتعد هذه الدراسة من الدراسات التي تبحث في دور المسلسلات التليفزيونية المصرية في نقل وتحليل أنماط العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة المصرية، وتأثيرها على التغيير الاجتماعي في المجتمع المصري.

وتكونت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة من كوكبة من الأساتذة المتخصصين في مجال الإعلام والدراسات الاجتماعية، حيث ضمت اللجنة كلًا من أ.د محمد معوض إبراهيم، أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، مناقشًا خارجيًا، وأ.د ولاء إبراهيم عقاد، أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بنات - جامعة الأزهر، مشرفًا رئيسًا، وأ.د أماني عبدالرؤف أحمد عثمان، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المتفرغ بكلية الإعلام بنات - جامعة الأزهر، ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون سابقًا، مناقشًا داخليًا، وأ.د ريهام مرزوق عبد الدايم، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الإعلام بنات - جامعة الأزهر، مشرفًا مشاركًا، وبحضور كل من، الكاتب الصحفي محمود موسى، رئيس قسم الفن بالأهرام، والدكتور حسين القاضي، مستشار وزير الأوقاف لشئون التطرف والبحث العلمي، والدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر ومدير المركز الإعلامي للجامعة، والكاتب الصحفي ممدوح الصغير، رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث، والكاتب الصحفى على عبدالحفيظ، بأخبار اليوم، والدكتور جمال النجار، أحد مؤسسي شعبة الصحافة والإعلام للبنات بالقاهرة، ومقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر، والمستشار هشام عامر، وعددًا من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة والطلاب والباحثين، وأساتذة الجامعات.

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