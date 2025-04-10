اقرأ غدًا في عدد البوابة: رسالة احتجاج من 1000 جندى إسرائيلي على استمرار القتال في غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 11 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بعد زيارته إلى مصر.. "ماكرون" يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في يونيو

رسالة احتجاج من 1000 جندى إسرائيلي على استمرار القتال في غزة

وزير الحرب الإسرائيلي: نسيطر على مناطق واسعة من القطاع

اتصالان هاتفيان بين وزير الخارجية والهجرة ونظيريه الإيراني والبريطاني

"ترامب": العمل العسكري ضد طهران "احتمال وارد"

محادثات تركية إسرائيلية لخفض مخاطر التصعيد في سوريا

إعدام 5 سجناء سياسيين في إيران بتهمة الانتماء إلى جماعات سنية