تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 11 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
بعد زيارته إلى مصر.. "ماكرون" يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في يونيو
رسالة احتجاج من 1000 جندى إسرائيلي على استمرار القتال في غزة
وزير الحرب الإسرائيلي: نسيطر على مناطق واسعة من القطاع
اتصالان هاتفيان بين وزير الخارجية والهجرة ونظيريه الإيراني والبريطاني
"ترامب": العمل العسكري ضد طهران "احتمال وارد"
محادثات تركية إسرائيلية لخفض مخاطر التصعيد في سوريا
إعدام 5 سجناء سياسيين في إيران بتهمة الانتماء إلى جماعات سنية
جريدة البوابة
اقرأ غدًا في عدد البوابة: رسالة احتجاج من 1000 جندى إسرائيلي على استمرار القتال في غزة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 11 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 11 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها: