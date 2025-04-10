رئيس جامعة المنيا: تواصل جهود تطوير وتحديث مهارات العاملين

في إطار سعي جامعة المنيا لتعزيز مهارات العاملين وتنمية قدراتهم في مجال الحاسب الآلي، نظمت إدارة تنمية المواهب بالجامعة تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، دورات تدريبية متخصصة بعنوان "التحول الرقمي ونظم المعلومات في ضوء جامعة ذكية متطورة".

الجامعة تواصل جهودها في تطوير وتحديث مهارات العاملين

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تواصل جهودها في تطوير وتحديث مهارات العاملين بما يتناسب مع التحولات الرقمية، للارتقاء بالعمل الإداري والأكاديمي داخل الجامعة، تماشيًا مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، والمساهمة في تحسين أداء العاملين وتعزيز كفاءاتهم لمواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات".

وقال الدكتور أمير ماهر، مدير إدارة تنمية المواهب، إن الدورات التدريبية التي نظمتها الجامعة، شملت أربع دورات تدريبية في التعامل مع الحاسب الآلي، في برامج الورد والاكسيل والتدريب على كيفية كتابة وتنسيق الخطابات والمذكرات الرسمية والمستندات، وتصميم الجداول الحسابية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي.

الهدف من الدورات زيادة وعي العاملين وتنمية مهاراتهم

وأضاف أن الهدف من هذه الدورات زيادة وعي العاملين وتنمية مهاراتهم الأساسية في استخدام برامج الحاسب الآلي المختلفة وتحديث ملفات العمل بطريقة فعالة وسريعة وانشاء قوائم سابقة التجهيز واستخدام المعادلات الأساسية للمعاملات الحسابية لسرعة إنجاز العمل.

كما تم تدريب المشاركين بالدورات على كيفية صيانة الأجهزة وإصلاح الأعطال البسيطة ومعرفة الأخطاء الشائعة في التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي.

حاضر في الدورات التدريبية المهندس جلال درويش مصطفى والتي استهدفت عددًا من الفنيين، والأخصائيين، والسكرتارية، والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي، ومسؤولي الجودة في كليات الجامعة.