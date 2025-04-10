مجموعة الهبوط بالدورى.. إنبي ينتصر على مودرن فى اللحظات الأخيرة

حقق فريق إنبى فوزًا مهمًا على نظيره مودرن سبورت، بهدفين لهدف، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب "بترو سبورت"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز "نايل".

الأهداف

أحرز هدفي اللقاء اللاعب محمد مسعد محمد لصالح مودرن في الدقيقة الـ 45، بينما جاء رد عن انبى عن طريق اللاعب أوفا فى الدقيقة الـ 69، وتقدم للفريق البترولى اللاعب محمد إسماعيل حامد في الدقيقة الـ 92 من عمر اللقاء.

الترتيب فى جدول الدوري

بهذا الفوز رفع فريق إنبى رصيده إلى النقطة 15، محتلًا بها المركز الثامن، قبل الأخير، بينما تجمد رصيد مودرن عند 12 نقطة محتلًا بها قاع ترتيب مجموعة الهبوط.