وزير الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، لاعبي المنتخبات الوطنية للكاراتيه (ناشئين – شباب – تحت 21 عامًا – كبار)، وذلك بحضور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، تقديرًا للإنجازات المشرفة التي حققها اللاعبون في المحافل الدولية المختلفة، والتي شملت بطولات العالم، وكأس العالم، والدوري العالمي “بريميرليج”.

وشهدت مراسم التكريم الإشادة بالمستوى الفني والبدني المتميز الذي ظهر به اللاعبون، حيث حصد منتخب الشباب 3 ميداليات متنوعة "ذهبيتان وبرونزية"، فيما حقق منتخب الناشئين 4 ميداليات "ذهبية، وفضيتان، وبرونزية"، بينما توج منتخب تحت 21 عامًا بـ 6 ميداليات "3 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية".

التأهل إلى دورة الألعاب العالمية في الصين

وأسفرت النتائج عن تأهل 7 لاعبين من المنتخبات الوطنية إلى دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها الصين في أغسطس المقبل، بواقع "لاعب كاتا، 3 لاعبين كوميتيه، و 3 لاعبات كوميتيه" في إنجاز يعكس مدى تطور منظومة الكاراتيه المصرية واستمراريتها في حصد المراكز المتقدمة دوليًا.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاتحادات الرياضية وتوفير كل سبل الرعاية لأبطال مصر في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن ما يحققه أبطال الكاراتيه يعكس حجم الجهود المبذولة على مستوى التدريب والإعداد والكوادر الفنية والإدارية، ويعزز من مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

وأشار الوزير إلى أن دعم المواهب الشابة ورعايتها يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء أجيال رياضية قادرة على المنافسة والتتويج في كبرى البطولات، مثمنًا دور الاتحاد المصري للكاراتيه في إعداد منتخبات قادرة على تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة.

موضحا ان الاتحاد الدولي للكاراتيه وافق على اسناد تنظيم بطولة الدوري العالمي لمصر عام 2026، وهو خير دليل على نجاح الدولة المصرية في استضافة مختلف البطولات وكذلك المستوي الكبير الذي وصل اليه الاتحاد المصري واللاعبين وثقتهم في الدولة المصرية لاستضافة البطولة.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا ان اللاعبون المصريون اصبحوا يسطرون اسمائهم بحروف من نور في تاريخ التايكوندو المصري، وهم الان ينافسون اليابان ابطال العالم في اللعبة.

تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

ومن جانبه اثني المهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس ادارة اتحاد الكاراتيه وكل الجهود المبذولة من اجل تطوير الكاراتيه المصري.

مؤكدا ان اتحاد الكاراتيه من الاتحادات المصرية الناجحة اداريا وفنيا وهو ما يظهر جليا في حصد الالقاب والبطولات، وكذلك ايضا في المنافسة على كل البطولات والتي اصبح العالم اجمع يشيد باداء لاعبي المنتخب الوطني فيها.

ومن جانبه تقدم محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، بالشكر لوزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية المصرية على تعاونهم من اجل اعلاء مصلحة الوطن وتطوير الرياضة في مصر.

معربا عن سعادته بالمستوي الذي وصل اليه اللاعبين المصريين، مؤكدا انهم كانوا ولا يزالوا على قدر المسؤولية وهم لا يدخرون جهدا من اجل الفوز بالالقاب ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.