تدريب 70 طالبًا وطالبة من كلية الزراعة جامعة القاهرة بالمعمل المركزي للمبيدات

أجرى المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، تدريبًا ميدانيًا لـ70 طالبًا وطالبة من كلية الزراعة – جامعة القاهرة، وذلك في إطار خطة المركز لتأهيل طلاب الجامعات المختلفة وتزويدهم بالخبرات العملية في مجالات الزراعة الحديثة.



وشمل التدريب التعريف بدور المعمل في تحليل وتقييم المبيدات، والتأكد من سلامتها وفعاليتها، بالإضافة إلى شرح مفصل حول طرق مراقبة جودة المبيدات واختبار كفاءتها في مكافحة الآفات الزراعية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية



كما أتيحت للطلاب الفرصة للتعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات المعملية المستخدمة في تحليل متبقيات المبيدات، إلى جانب الاطلاع على آليات تسجيل المبيدات، وخطوات تقييم الأثر البيئي والصحي لاستخدامها في الزراعة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا التدريب وأشادوا بالمحتوى العلمي المتميز، مؤكدين أنه أضاف لهم خبرة عملية وساهم في توسيع مداركهم حول الإستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات.

وفي ختام التدريب، أكدت أ.د. هالة أبويوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، على أهمية التدريب العملي لطلاب الجامعات، وحرص المعمل على دعم الكوادر الشابة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على فهم التحديات الفعلية في مجال الزراعة المستدامة.