الدورى الأوروبى.. تشكيل هجومى للاتسيو أمام بودو غليمت

أعلن ماركو باروني المدير الفنى لفريق لاتسيو الإيطالى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بودو غليمت النرويجى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد اسبميرا"، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى بطولة الدورى الأوروبى.

وجاء تشكيل فريق لاتسيو الإيطلى كالتالى:

حراسة المرمى: كريستوس مانداس.

خط الدفاع: أدام ماروسيتش، ماريو خيلا، أليسيو رومانيولي، السيد هساي.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، ماتياس فيتشينو، غوستاف ايساكسون.

خط الهجوم: بيدرو رودريغيز، ماتيا زاكايني، بولايي ديا.

وتُعد تلك المباراة مهمة بالنسبة للفريقين في الدوري الأوروبي وحاسمة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مهمته في مباراة الإياب.

فيما يأمل فريق بودو جليمت في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يمنحه الأفضلية، بينما يسعى لاتسيو للعودة بنتيجة إيجابية من النرويج لتعزيز فرصه في التأهل إلى نصف النهائي.​

