محافظ الأقصر يوجه بتحديد موقف ترفيق 15 مصنعا ويبحث طلبات المستثمرين.. صور

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لبحث احتياجات المناطق الصناعية بمدينتي البياضية وطيبة، ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين بهما وإيجاد الحلول المناسبة لها، في ضوء جهود الدولة لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب.

الاجتماع

وتناول الاجتماع، مناقشة أوضاع المستثمرين ونسب أعمال الترفيق بالمنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية، وكذلك تم بحث عدد من طلبات المستثمرين، وأيضًا تم مناقشة إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال طبقة التأسيس للطرق بالمنطقة الصناعية.

حصر كافة المعوقات والعمل على حلها

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بإنهاء أعمال تحديد موقف ترفيق الـ 15 مصنع والتنسيق مع الجهات المعنية لجدولة كافة أعمال الترفيق اللازمة لكلا المنطقتين، بالإضافة إلى حصر كافة المعوقات والعمل على حلها، للبدء في طرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين.

حضر الاجتماع كلًا من من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء أ. ح دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد بالمحافظة، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، وعبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونجلاء عبد العال مدير هيئة التنمية الصناعية بالأقصر، ومحمد مهدي غزالي مدير الإدارة العامة للاستثمار، المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق بالأقصر، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفنى لمحافظ الأقصر.

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