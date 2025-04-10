بالمر ونكونكو يقودان تشكيل تشيلسي ضد ليجيا وارسو في دوري المؤتمر

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليجيا وارسو البولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يحل فريق تشيلسي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ليجيا وارسو بملعب مارشال جوزيف بيلسودسكي ستاديوم، في لقاء ينطلق في السابعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كول بالمر تشكيل تشيلسي أمام ليجيا وارسو، رفقة الفرنسي كريستوفر نكونكو، وجادون سانشو وتيريك جورج.

تأهل تشيلسي إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما أقصى كوبنهاجن الدنماركي من دور الستة عشر.

أما ليجيا وارسو تغلب على مولده النرويجي بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي ضد ليجيا وارسو

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: جوشوا أتشيمبونج - توسين أدارابيويو - بنوا بادياشيلي - مالو جوستو

خط الوسط: ريس جيمس - دوسبري هال - كول بالمر

وفي الهجوم: تيريك جورج - كريستوفر نكونكو - جادون سانشو.