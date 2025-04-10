رئيس شركة مياه المنوفية يُشدد علي ضرورة متابعة منظومة القراءة والتحصيل

عقد اليوم المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا، برؤساء وحدات الإيرادات بجميع الأفرع التابعة للشركة بحضور عادل المليجي رئيس القطاع التجارى وأسامة بلال مدير عام الإيرادات والتحصيل بالشركة .

متابعة القطاع التجارى لمنظومة التحصيل

وأكد على أهمية متابعة القطاع التجارى لمنظومة التحصيل، والتشديد على المحصلين بمراعاة الدقة في تسجيل القراءات لتعبر عن الاستهلاكات الفعلية دون مبالغة والتواصل الدائم مع مدير الإيرادات لتذليل كافة العقبات وحسن التعامل مع العملاء.

وناقش آلية رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري والسريع مع أي شكوى وحلها خلال ٢٤ ساعة لضمان استدامة تقديم الخدمات بصورة مميزة للمواطنين، والالتزام بخطط الصيانة.

وأكد علي ضرورة قيام كل فرد بمهام عمله على أكمل وجه مؤكدا أن هدفنا الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل.