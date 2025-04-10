أهم أخبار الكويت اليوم الخميس

تناولت الصحف الكويتية، اليوم الخميس، مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات، وفيما يلي تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم أخبار الكويت اليوم، وجاءت كالتالي:

استمرار حجز الإعلامية فجر السعيد حتى جلسة محاكمتها

قررت محكمة الاستئناف في الكويت استمرار حجز الإعلامية فجر السعيد حتى موعد جلسة محاكمتها التي تم تحديدها في 13 يوليو 2025. وتأتي هذه القضية على خلفية الاتهامات المتعلقة بـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني". الفجر السعيد التي تعد من أشهر الإعلاميات في الكويت، أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي بعد تصريحاتها التي تم تفسرها بأنها تشير إلى دعمها للسلام مع إسرائيل، وهو ما استنكره الكثيرون. وتتهم السلطات الكويتية السعيد بالإساءة إلى سياسة الدولة الخارجية المتعلقة بقضية فلسطين من خلال تصريحاتها العلنية في وسائل الإعلام. المحكمة قررت في الجلسات السابقة استمرار حجز السعيد حتى موعد المحاكمة الرسمي، فيما يتوقع أن تثير القضية المزيد من الجدل في الأوساط الإعلامية والمجتمعية. في الوقت ذاته، تواصل محامو السعيد تقديم دفوعاتهم القانونية للرد على الاتهامات الموجهة إليها.

«تقنية المعلومات» تشارك في البطولة العربية للروبوت

أعلنت الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات عن مشاركتها في البطولة العربية المفتوحة للروبوت في نسختها السادسة عشرة، التي تُعقد في العاصمة التونسية تونس خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل 2025. وتشارك الكويت في هذا الحدث السنوي الهام بمجموعة من المبدعين في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي من مختلف المدارس والجامعات الكويتية. البطولة العربية للروبوت، التي تجمع فرقًا من كافة أنحاء العالم العربي، تهدف إلى تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي لدى الشباب العربي، من خلال منافسات تهدف إلى اختبار مهارات الفرق في تصميم وبرمجة الروبوتات. هذا الحدث يحظى بدعم كبير من حكومات الدول المشاركة، ويعتبر من الفعاليات الرئيسية في المنطقة التي تروج للبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا. وتستمر الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات في دعم الفعاليات التعليمية والتقنية التي تساهم في تطوير المهارات التقنية لأبناء الوطن.

محافظة العاصمة تغلق 12 منشأة غذائية وتحرر 30 مخالفة

نفذ مركز المباركية التابع لإدارة تفتيش محافظة العاصمة حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية في منطقة المباركية، والتي أسفرت عن إغلاق 12 منشأة غذائية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية. تم ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بسوء تخزين المواد الغذائية وعدم تطبيق معايير النظافة والسلامة العامة. بالإضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة، تم تحرير 30 محضر ضبط مخالفة بحق أصحاب المحلات التي لم تلتزم بمعايير السلامة الغذائية، كما تم توجيه إنذارات لعدد من المحلات التي أبدت تجاوبًا سريعًا مع السلطات. وزارة التجارة والصناعة أكدت على استمرار حملات التفتيش في جميع أنحاء الكويت لضمان صحة وسلامة المستهلكين، وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات ضد أي منشأة تخالف اللوائح الصحية والبيئية المعتمدة في الدولة.

«الإعلام» تطلق «دليل المحتوى الإعلامي»

أطلقت وزارة الإعلام الكويتية دليلًا استرشاديًا جديدًا للمحتوى الإعلامي بهدف تصنيف وتنظيم الإنتاج الإعلامي المحلي بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035. هذا الدليل يُعد بمثابة مرجع شامل للمؤسسات الإعلامية والصحفية في الكويت، حيث يتضمن إرشادات حول كيفية إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي الملتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وكذلك التوجيهات الخاصة بتطوير برامج الإعلام الجديدة. تهدف الوزارة من خلال هذا الدليل إلى تحسين جودة المحتوى الإعلامي المحلي وتعزيز المصداقية في وسائل الإعلام، بما يسهم في تحسين صورة الكويت على الساحة الإقليمية والدولية. وتشير الوزارة إلى أن هذا الدليل سيكون الأداة الرئيسية التي ستستخدمها المؤسسات الإعلامية لتوجيه المحتوى بطريقة تحترم القيم المجتمعية، وتواكب التحولات الرقمية التي تشهدها صناعة الإعلام في العصر الحديث.

الفجام: الأبحاث الأكاديمية تسهم في معالجة القضايا المجتمعية

أكد الدكتور الفجام، أستاذ الدراسات الاجتماعية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت، أن الأبحاث الأكاديمية تمثل أحد الأدوات الأساسية لمعالجة القضايا المجتمعية التي تواجهها الدولة. في محاضرة له بعنوان "من البحث إلى النشر"، تحدث الفجام عن أهمية الأبحاث في تسليط الضوء على القضايا التي تهم المجتمع الكويتي، مثل القضايا الاجتماعية، التعليمية، والاقتصادية. كما أشار إلى أن الأبحاث الأكاديمية يمكن أن تكون حلاً فعّالًا للتحديات التي تواجهها البلاد في مجالات مثل الفقر، البطالة، والتحولات الاجتماعية. وأوضح الفجام أن الأبحاث لا تقتصر على تقديم المعرفة، بل تتعداها إلى التأثير المباشر على السياسات الحكومية والمجتمعية. وأكد الفجام على أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ستواصل دعم الأبحاث التي تعزز التنمية المستدامة وتحقق الاستفادة القصوى للمجتمع.

ديوان الخدمة المدنية يستكمل ترشيح التربويين

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عن استكمال عملية ترشيح التربويين في مختلف التخصصات بعد انتهاء فترة التسجيل التي استمرت شهورًا. حيث أكد الديوان أن مئات من خريجي كليات التربية والتخصصات ذات الصلة قد تقدموا للوظائف التعليمية في مختلف مراحل التعليم العام. وعلاوة على ذلك، أشار الديوان إلى استعداده لإجراء مجموعة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوكمة المؤسسية في القطاع التعليمي وضمان الالتزام بأعلى معايير الأداء. تم تصميم هذه البرامج التدريبية بشكل خاص لرفع مستوى الأداء المهني للمعلمين والمعلمات، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في مجال التعليم. كما يتطلع الديوان إلى تنفيذ المزيد من برامج التأهيل التي تدعم سياسة الإصلاح التعليمي في الكويت.