تناولت الصحف السعودية، اليوم الخميس مجموعة متنوعة من القضايا والأحداث في ظل التطورات، وفيما يلي تقدم لكم “البوابة نيوز” أهم أخبار السعودية اليوم، وجاءت كالتالي:

اكتشاف أطول سجل مناخي في الجزيرة العربية يكشف عن تاريخ بيئي قديم للمملكة

أعلنت هيئة التراث السعودية عن اكتشاف علمي بارز يكشف عن وجود تاريخ بيئي طويل للمملكة يعود إلى ما يقرب من 8 ملايين سنة. يتمثل هذا الاكتشاف في أطول سجل مناخي تم العثور عليه في الجزيرة العربية، والذي يعتمد على الترسبات الكهفية الموجودة في بعض المواقع الجغرافية المميزة في المملكة. هذا الاكتشاف يعطينا رؤى جديدة حول تطور المناخ في المنطقة وكيف كانت المملكة العربية السعودية في الماضي مكانًا أكثر اخضرارًا. فقبل ملايين السنين، كانت المملكة عبارة عن واحة خضراء تتسم بمناخ معتدل وتنوع بيئي كبير. يتم تحليل هذا السجل المناخي من خلال عينات التربة والترسبات الكهفية التي تكشف عن تغيرات المناخ، وبالتالي سيساهم هذا الاكتشاف في إعادة تفسير التاريخ البيئي للجزيرة العربية وأثر ذلك على الاستقرار البيئي في المنطقة. هذا الاكتشاف يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مجال البحث العلمي والآثار البيئية.

السعودية والولايات المتحدة تبحثان جهود وقف القتال في غزة ونزع سلاح حماس

في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي، مارك روبيو، في العاصمة واشنطن سبل تعزيز الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء النزاع في غزة ووقف القتال بين الأطراف المتنازعة. تم التركيز بشكل خاص على مناقشة سبل إطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم في وقت سابق، فضلاً عن البحث في كيفية نزع سلاح حركة حماس وتجريدها من السلطة في قطاع غزة. ناقش الطرفان الآليات المتاحة لضمان تسوية سلمية للنزاع، بما في ذلك الوساطة الدولية والحوار بين الأطراف المعنية. وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية إيجاد حلول سياسية تدعم الاستقرار في المنطقة وضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف. كما تم التأكيد على الدعم المستمر من المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والمساعدة في نشر الأمن والسلام في الشرق الأوسط. هذه الزيارة تعكس تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مواجهة القضايا الدولية المشتركة.

تخصيص مطار ملهم في الرياض للطيران العام لتعزيز السياحة والأعمال

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن قرار مهم بتخصيص مطار ملهم، الواقع شمال العاصمة الرياض، ليكون مطارًا مخصصًا للطيران العام. هذا القرار يأتي في إطار خطة المملكة لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قطاع السياحة والأعمال، في إطار رؤية المملكة 2030. من المتوقع أن يسهم هذا المطار في تسهيل حركة الطيران الخاص والعام ويتيح للمستثمرين ورجال الأعمال التنقل بسهولة بين المدن السعودية والخارج. ويعد هذا المطار أحد المشاريع الهامة التي تسعى الحكومة السعودية من خلالها إلى تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للفعاليات التجارية والسياحية. إلى جانب ذلك، سيوفر المطار مجموعة من الخدمات الحديثة والمتطورة التي تدعم السفر السلس والمريح. ويهدف القرار إلى توفير بنية تحتية متطورة للطيران العام بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للنمو الاقتصادي.

وزير الخارجية السعودي يزور واشنطن لتعزيز العلاقات الثنائية والتخطيط لزيارة ترامب

في إطار تعزيز العلاقات السعودية الأمريكية، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية تستهدف مناقشة العديد من القضايا الثنائية الهامة. يركز الاجتماع على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، بالإضافة إلى التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المملكة العربية السعودية. هذه الزيارة تأتي في وقت حرج بالنظر إلى التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث ستناقش الوفود سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن، الطاقة، والاقتصاد. الأمير فيصل بن فرحان سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين لمناقشة كيفية تحسين التعاون المشترك في ملفات مثل مكافحة الإرهاب، تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة الاستثمارات بين البلدين. كما تم التطرق إلى ضرورة التعاون المشترك في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. هذه الزيارة تندرج ضمن الجهود السعودية المستمرة لتعميق الروابط مع الولايات المتحدة وضمان استقرار المنطقة.