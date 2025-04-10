قيادات شمال سيناء الأزهرية تستقبل الطلاب المشاركين في بطولة اللياقة البدنية بالإسكندرية

استقبل مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الازهرية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، فريق المرحلة الإعدادية والثانوية، وذلك لتمثيل المنطقة في اللقاء القمي والمقرر اقامته بمدينة الإسكندرية، للاشتراك في اللقاء القمي للياقة البدنية على مستوي الجمهورية، بداية من الأسبوع المقبل.

وذلك بحضور أسامة الرفاعي، القائم بعمل مدير إدارة رعاية الطلاب، والدكتور عمرو يونس، مسؤول اللياقة البدنية بالمنطقة، وعادل جلال، مشرف الفريق.

سفراء لمنطقة شمال سيناء

ووجه "العريف" رسالة إلى الفريق المشارك بالانضباط فهم خير سفراء لمنطقة شمال سيناء، والالتزام بتعليمات التنظيم من قبل الهيئة المشرفة على اللقاء.

وذلك في إطار استكمال فاعليات المشروع القومي للياقة البدنية طبقا لخطة قطاع المعاهد الأزهرية.