محافظ القليوبية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمطابع الأهرام في قليوب

التقى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمطابع الأهرام بمدينة قليوب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فايز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، والدكتور أحمد مختار، مدير عام الأخرام للإستثمار، والأستاذة مروة السيسي، مدير عام الهئية الوطنية للصحافة، والنائب أبوسريع إمام عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد محمود، مدير عام مطابع الأهرام بالقليوبية، والمستشار مدحت لاشين، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، وعددً من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهرم.

تناور اللقاء العديد من الموضوعات، من بينها إبرام بروتوكول تعاون بين المحافظة والمؤسسة، والهوية البصرية لمحافظة القليوبية المُعده من قبل جامعة بنها، وعرض قكرة عمل كتاب يحتوي كامل تفاصيل إقليم القليوبية يحتوي على كل مناطق القليوبية التاريخية.

محافظ القليوبية يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث سُبل التعاون مع المؤسسات القومية

كما ناقش أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مشروع إنشاء مُجمع مدارس دولية بمجمع المطابع بقليوب والذي بدورها ستخدم أهالي المحافظة، وأعرب محافظ القليوبية إعجابه بالفكرة ودراستها دراسة دقيقة والبدء في التنفيذ.

واطلع المحافظ ومرافقوه على عدد من الكتب ومقتنيات الأهرام التي تقوم المطابع بطباعتها، مُثمنًا الجودة التي تتميز بها الكتب والمُقتنيات، بالإضافة إلى وجود أحدث المطابع على مستوى الشرق الأوسط والتي تعمل بأحدث تكنولوجيا الطباعة وتقوم بطباعة العديد من الإصدارات العلمية في جميع المجالات.

وفي ختام جولته أعرب محافظ القليوبية عن بالغ سعادته بهذا اللقاء المُثمر، مُشيرًا إلى توفير كامل الدعم والتعاون لخدمة أهالي القليوبية.

مطابع الأهرام بقليوب

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