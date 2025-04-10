القبض على المتهمين بإشعال النيران داخل محل بويات بأكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل واقعة نشوب حريق داخل محل بويات بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين قاما باللهو بالألعاب النارية أمام المحل مما تسبب في نشوب الحريق.

حريق محل بويات بمدينة 6 أكتوبر

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل بويات كائن بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ألعاب نارية وراء حريق محل بويات بأكتوبر

وكشفت التحريات قيام عاملين باللهو بالألعاب النارية أمام المحل مما تسبب في نشوب الحريق، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة دون قصد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.