أهم أخبار الإمارات اليوم

تقدم “البوابة نيوز” تقريرًا عن أهم أخبار الإمارات، وترصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في دولة الإمارات العربية.

الإمارات وفرنسا تناقشان التنسيق الاستراتيجي في القضايا المشتركة

بحثت الإمارات وفرنسا خلال الزيارة الرسمية لمساعدة وزير الخارجية الإماراتية للشؤون السياسية، لانا نسيبة، في 7 و8 أبريل 2025، سبل تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البلدين في مجالات الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

عقدت لانا نسيبة اجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه، بما في ذلك المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية. تناولت اللقاءات مجالات التعاون في الاستثمار، المساعدات التنموية، التجارة، والذكاء الاصطناعي، وأكدت لانا نسيبة على أهمية تعزيز التنسيق في السياسات الخارجية بين البلدين. كما شملت الاجتماعات مناقشة التطورات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية.

الإمارات ترد على الاتهامات السودانية أمام محكمة العدل الدولية

أكدت ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، في تصريح لها أن الاتهامات التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات لا أساس لها من الصحة. ووصفت الاتهامات بأنها محاولة للتضليل واستخدام المؤسسات الدولية ضد الإمارات. وأوضحت كتيت أن الإمارات لم تقدم أي أسلحة لأطراف النزاع السوداني منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن الإمارات قدمت أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية منذ أبريل 2022. كما أكدت على موقف الإمارات الثابت في دعم الحل السلمي والنقاشات الدولية لوقف النزاع.

الإمارات تنجح في استضافة عملية تبادل سجناء بين أمريكا وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن نجاحها في استضافة عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في أبوظبي. تمت العملية بحضور ممثلين عن البلدين، حيث تم تبادل سجينين بين الجانبين. وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن شكرها لحكومتي البلدين على ثقتهما في الإمارات واختيارها لإتمام هذه العملية. وأكدت الوزارة أن استضافة أبوظبي لهذه العملية تعكس العلاقات الطيبة بين الإمارات وكل من الولايات المتحدة وروسيا، مشيرة إلى أهمية هذه الجهود في دعم الاستقرار وتعزيز الحوار بين الدول.