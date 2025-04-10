مدربة علاقات زوجية: التوقعات المبالغ فيها سبب رئيسي لفشل الزواج

قالت الدكتورة هبة توفيق، مدربة العلاقات الزوجية والأسرية، إن التوقعات المبالغ فيها تعد أحد الأسباب الرئيسية لفشل الزواج، موضحة أن هذه التوقعات تكون غالبًا غير واقعية، وفي حال لم يتم مناقشتها مع الشريك، أو إذا لم يتم الاستماع إلى احتياجات كل طرف، فإنها تؤدي إلى تدهور العلاقة.

التفاهم المتبادل والاتفاق على أمور محددة

وأضافت «توفيق» خلال استضافتها مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج «الحياة انت وهي» المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الخميس، أن نجاح الزواج يعتمد على التفاهم المتبادل والاتفاق على أمور محددة، بحيث يكون كل طرف واقعيًا في توقعاته ويعرف ما يمكن تحمله من الطرف الآخر.

وأوضحت أن 69% من الخلافات في العلاقة الزوجية لا يمكن حلها بسهولة، حيث أن هناك بعض الاختلافات الجوهرية مثل تفضيلات الزوجين في أمور الحياة اليومية، مثل الإضاءة في المنزل أو طرق تربية الأطفال، مشيرة إلى أن الحياة الزوجية مليئة بالاحتكاك والتعامل المتبادل، مما قد يخلق اختلافات في وجهات النظر، لكن من المهم أن يكون هناك تواصل فعال لحل هذه الخلافات بشكل صحي.