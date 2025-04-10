طارق حامد يعود لقائمة ضمك أمام الوحدة بعد غياب 8 أشهر

أعلن خالد العطوي، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق ضمك بقيادة طارق حامد، اليوم الخميس، نظيره الوحدة على ملعب نادي ضمك، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل ضمك أمام الوحدة غياب طارق حامد، لكنه يجلس على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة اليوم.

وبذلك، عاد طارق حامد إلى قائمة ضمك بعد فترة غياب طويلة امتدت إلى 8 أشهر؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري 2024-2025، حيث كانت آخر مباراة شارك بها 28 أغسطس 2024.

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

يحتل ضمك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل ضمك ضد الوحدة