السودان ينفي إرسال أي مبعوث إلى إسرائيل

نفت الحكومة السودانية، التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، ما تردد عن إرسالها "أي مبعوث" إلى إسرائيل، وذلك ردًا على تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن رئيس "مجلس السيادة الانتقالي"، عبد الفتاح البرهان، أرسل "سراً" مبعوثه الشخصي إلى تل أبيب للحصول على دعم تسليحي ودبلوماسي.

نفي سوداني

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد علي الإعيسر، في بيان بثته الوكالة الرسمية "سونا"، إن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إرسال مبعوث إلى إسرائيل "عار تمامًا من الصحة"، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية.

جاءت هذه التصريحات بعد نشر تقرير في صحيفة "جيروزاليم بوست" ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، التي أشارت إلى أن البرهان أرسل مبعوثه، الفريق الصادق إسماعيل، إلى تل أبيب للتنسيق بشأن الدعم العسكري ضد "قوات الدعم السريع" مقابل المضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن البرهان كان يأمل في الحصول على مساعدة إسرائيلية عسكرية في وقت حساس، بعد أن واجه صعوبة في تأمين الأسلحة من إسرائيل، مما دفعه إلى تحسين علاقاته مع إيران.