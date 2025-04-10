محمد محسن أبو النور: ترامب يرغب في تفكيك البرنامج النووي الإيراني

علق الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية المتخصص في الشؤون الإيرانية، على التقرير الذي نشرته صحيفة اعتماد الإصلاحية الإيرانية حول تحسن مؤشرات الاقتصاد في إيران منذ الإعلان عن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

العلاقة بين السياسة والاقتصاد



وقال أبو النور، في تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، مقدمة برنامج "الصحافة العالمية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ هذه الصحيفة دائمًا ما تُبرز العلاقة بين السياسة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن العملة الإيرانية تأثرت بشدة بالعقوبات الأمريكية منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018.



وتطرق الدكتور أبو النور إلى اختلاف طبيعة مفاوضات مسقط الحالية عن مفاوضات 2013، التي كانت واضحة في أهدافها ومبنية على تبادل بين البرنامج النووي الإيراني ومكاسب اقتصادية، موضحًا، أن ترامب يسعى هذه المرة لتفكيك البرنامج بالكامل، وهو ما ترفضه إيران بشدة، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات في هذا المشروع منذ عهد الشاه وحتى اليوم.

https://www.youtube.com/watch?v=PMo6opHrz6s