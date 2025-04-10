أسعار الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

الخميس 10/أبريل/2025 - 05:22 م

شهدت أسعار الفراخ باختلاف أنواعها حالة من الاستقرار في الأسواق اليوم الخميس 10 أبريل 2025، بعد تراجعها أمس الأربعاء، حيث انخفضت أسعار بورصة الدواجن بجنيهين للكيلو، ليصبح سعر الفراخ البيضاء 79 جنيهًا للكيلو، وتتنوع أسعار البيع للمستهلك في المحلات والأسواق ما بين 79 و86 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

واصلت أسعار الفراخ البيضاء استقرارها اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، فى بورصة الدواجن مسجة 79 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وسجل سعر الكيلو في بورصة الدواجن 79 جنيهًا، ومع ذلك، تختلف أسعار البيع للمستهلك من منطقة لأخرى، حيث تتراوح بين 79 و86 جنيهًا للكيلو في المحلات والأسواق المحلية.

سعر الفراخ البلدي

واستقرت أسعار الدواجن البلدي في بورصة الدواجن، مسجلة 119 جنيهًا للكيلو، أما في الأسواق المحلية، فتراوحت أسعار البيع للمستهلك بين 125 و132 جنيهًا للكيلو.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

كما حافظت أسعار الكتاكيت على استقرارها في تعاملات اليوم، حيث تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا. وفي القطعان، بلغ سعر الكتكوت ما بين 38 و38.5 جنيهًا.

سعر البيض اليوم في مصر

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي من 160 و165 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر تراوحت أسعارها بين 160 و165 جنيهًا، وبلغت أسعار كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 و160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبلغت أسعار كتكوت ساسو / ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا، وسجلت أسعار كتكوت بلدي حر بين 6.5- 7 جنيهًا، وسعر كتكوت مشعر: 6.75- 7.25 جنيهًا، وكتكوت هجين سجل 9 جنيهًا.