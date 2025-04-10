الصين تعلن تقليص عرض الأفلام الأمريكية ردًا على الرسوم الجمركية الجديدة

أعلنت الصين عن نيتها "تقليص" عدد الأفلام الأمريكية المعروضة في البلاد بشكل معتدل، وذلك ردًا على الزيادة الأخيرة للرسوم التي فرضتها واشنطن.

ونقلت هيئة التلفزيون الصينية المركزية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الهيئة التنظيمية للأفلام في بكين قوله إن الفرض "غير القانوني" للرسوم من قبل الولايات المتحدة سيؤدي "لا محالة" إلى تقليص شعبية الأفلام الأميركية بين الجمهور الصيني.

تقليص الواردات الأمريكية

وأضاف المتحدث أن الصين ستعمل على تعزيز عرض الأفلام من دول أخرى بدلاً من ذلك.

يشار إلى أن الرسوم البالغة 84 في المائة التي فرضتها الصين على الواردات الأميركية دخلت حيز التنفيذ اليوم، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيادة الرسوم على الواردات الصينية إلى 125 في المائة.