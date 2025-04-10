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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مليشيا الدعم السريع تعلن سيطرتها على أم كدادة وتواصل هجماتها في دارفور

السودان
السودان
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أعلنت مليشيات الدعم السريع، يوم الخميس، عن سيطرتها على مدينة أم كدادة في شمالي دارفور، بعد هجوم شنته صباح اليوم عبر ثلاثة محاور.

كما قصفت المليشيات، التي تابعة للدعم السريع، قيادة الفرقة السادسة للجيش السوداني وبعض المواقع في مدينة الفاشر، باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.

تقدم الدعم السريع

وأوضح متحدث باسم الدعم السريع أن التقدم العسكري يأتي في إطار العمليات المستمرة لاستعادة السيطرة على "كامل تراب السودان".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره عناصر من الدعم السريع أمام رئاسة محلية مدينة أم كدادة.

في المقابل، تمكن الجيش السوداني من إحراز تقدم في عدد من المحاور في أم درمان وشمال كردفان.

إلى ذلك، أرسلت مليشيا الدعم السريع تعزيزات عسكرية من نيالا إلى شمال الفاشر، بهدف السيطرة على المالحة وبلوغ معسكر الراهب الاستراتيجي، الذي يُتوقع أن يكون قاعدة انطلاق نحو الولاية الشمالية أو الحدود الليبية.

الدعم السريع أم كدادة