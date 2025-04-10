الاتحاد الأوروبي يخصص 282.5 مليون يورو لمساعدات إنسانية في السودان وتشاد والدول المجاورة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 282.5 مليون يورو لتقديم مساعدات إنسانية للفئات الأكثر ضعفًا في تشاد والسودان والدول المجاورة، استجابةً لتفاقم الأزمات الإنسانية والنزوح القسري في المنطقة.

أزمة النزوح

ووفق البيان الصادر عن المفوضية، سيُخصص 74.5 مليون يورو لتشاد، بهدف دعم الاستجابة لأزمة النزوح في منطقة بحيرة تشاد، إضافة إلى تدفق اللاجئين السودانيين والعائدين إلى شرق البلاد. وستُستخدم هذه الأموال لتوفير الغذاء، والرعاية الصحية، والأدوية الأساسية، وخدمات المياه والصرف الصحي، والتعليم، والمأوى.

أما في السودان، فتم تخصيص 160 مليون يورو لدعم السكان في المناطق المتأثرة بشدة بالنزاع، لاسيما تلك التي تواجه خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وتستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين. وتشمل المساعدات النقدية والغذائية، والرعاية الصحية، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والمأوى والتعليم.

مساعدة اللاجئين والعائدين

كما خصص الاتحاد 48 مليون يورو إضافية لمساعدة اللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في الدول المجاورة، التي استقبلت حتى الآن نحو 4 ملايين لاجئ بسبب الأزمة السودانية.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو 260 مليون يورو في عام 2024 لأزمة السودان ومحيطها، من ضمنها 147 مليون يورو داخل السودان. وسيشارك الاتحاد في استضافة مؤتمر دولي حول السودان في لندن يوم 15 أبريل الجاري، بالتعاون مع بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز الاستجابة الدولية للأزمة.