تصعيد دموي جديد.. استشهاد 19 فلسطينيًا في قصف وعمليات إطلاق نار بغزة

استشهد 19 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الخميس، جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، من خلال القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار المباشر.

جرائم الاحتلال

حيث ارتقى خمسة شهداء ارتقوا نتيجة قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب مبنى الخدمة العامة وسط مدينة غزة، فيما استشهد مواطن آخر بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال في منطقة الشاكوش بمواصي رفح، جنوب القطاع.

قصف جوي إسرائيلي

كما أدى قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "أبو العون" في حي الشجاعية شرق غزة، إلى استشهاد أربعة آخرين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق مدنية بالقرب من مسجد أم حبيبة وسوق الدراجات في قيزان النجار جنوب خان يونس.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في غزة منذ فجر اليوم إلى 19 شهيدًا، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.