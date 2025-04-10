أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 10 أبريل 2025

تباينت أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 10 إبريل 2025، بعدما ارتفع سعر الحديد أمس مع تراجع سعر طن الأسمنت، ونستعرض خلال هذا التقرير الأسعار بالسوق المحلية، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والاسمنت، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء القيم التالية:

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 39085 جنيهًا

بلغ سعر حديد عز نحو 40108 جنيهات

سعر حديد السويس يسجل نحو 38300 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي يسجل نحو 36400 جنيه للطن.

سعر حديد بشاي يسجل نحو 38300 جنيه للطن.

سعر حديد العشري يسجل 35800 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين يسجل 36800 جنيه للطن.

حجم انتاج الحديد في مصر

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت

سعر طن اسمنت الرمادي بلغ نحو 3290 جنيهًا

سعر طن اسمنت حلوان يسجل نحو 3350 جنيهًا.

سعر طن اسمنت الشركة العربية يسجل نحو 2000 جنيه.

سعر طن اسمنت العسكري يسجل نحو 3300 جنيه.

سعر طن اسمنت السويس يسجل نحو 3370 جنيهًا.

حجم إنتاج مصر من الأسمنت

ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.