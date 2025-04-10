محادثات تركية إسرائيلية لتجنب الصراع العسكري في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومسؤولون إسرائيليون، أن تركيا وإسرائيل عقدتا محادثات فنية لتجنب أي سوء تفاهم عسكري قد يؤدي إلى اندلاع صراع في سوريا.



جاءت تصريحات فيدان بعد أسبوع من تصعيد إسرائيل لغاراتها الجوية في سوريا، حيث أعلنت الهجمات بمثابة تحذير للحكومة الجديدة في دمشق واتهمت تركيا بمحاولة تحويل البلاد إلى محمية.



خفض التصعيد في سوريا

أكد مسؤول في وزارة الدفاع التركية انعقاد أول اجتماع فني بشأن إنشاء آلية خفض التصعيد لمنع "الأحداث غير المرغوب فيها في سوريا" يوم الأربعاء في أذربيجان.



وقال المسؤول في تصريحات مكتوبة قُدّمت للصحفيين: "سيستمر العمل على إنشاء آلية خفض التصعيد".



وقال فيدان: "أثناء قيامنا بعمليات معينة في سوريا، يجب أن تكون هناك آلية لمنع الصراع مع إسرائيل ، التي تُسيّر طائرات في تلك المنطقة، على غرار الآليات التي لدينا مع الولايات المتحدة وروسيا". وأضاف: "هناك اتصالات فنية لمنع سوء الفهم بين العناصر القتالية".



وأضاف أن الفرق تتواصل مع بعضها البعض "عند الحاجة".

لقاء تركي إسرائيلي في أذربيجان

كما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء المحادثات، وفي بيان له، قال إن وفدًا برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي، تساحي هنجبي، إلى جانب ممثلين كبار من وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، "التقى الليلة الماضية بوفد تركي موازٍ" في أذربيجان.



وذكر البيان أنه خلال المحادثات "عرض كل طرف مصالحه في المنطقة، واتفقا على مواصلة مسار الحوار من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني".