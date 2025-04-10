محلية الوقف بقنا تزيل تعديات على 1395 مترًا من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، اليوم، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية المراشدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لكل صور التعدي على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة، وفرض هيبة القانون دون تهاون.

إزالة فورية لتعديات على مساحة 1395 مترًا مربعًا

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لتعديات على مساحة بلغت 1395 مترًا مربعًا، دون الحاجة إلى الاستعانة بقوات من الشرطة، في مؤشر يعبر عن ارتفاع الوعي المجتمعي بأهمية احترام القانون، والتجاوب مع جهود الدولة في حماية مقدراتها واستعادة حقوقها.

وتنوعت أشكال التعدي ما بين إقامة أسوار، وقواعد خرسانية، وأعمدة بغرض البناء، كما تمت مصادرة كميات كبيرة من مواد البناء المستخدمة في الإنشاء، شملت 2 طن من الحديد، و3 أطنان من الأسمنت، و5 آلاف طوبة من البلوك الأبيض.

تأتي هذه الجهود في إطار حزمة من الإجراءات التي تتبناها الدولة حاليًا لوقف نزيف التعديات، وضمان تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي القومي.

الدولة لن تسمح بعودة فوضى البناء

و من جانبه، أكد الحسيني صبرى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، التزام الوحدة بتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، والتصدي لجميع أشكال التعدي على أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه اليوم في قرية المراشدة يُعد نموذجا لما ستشهده المرحلة المقبلة من حملات إزالة حاسمة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة فوضى البناء مرة أخرى.

وأضاف "صبرى" أنه سيتم تكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات في حينها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

لذا تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانسياق وراء أوهام البناء غير المرخص، فالدولة جادة في حماية ممتلكاتها واسترداد حقوقها.