السيطرة على حريق نشب في شقة بالفيوم بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بالدور الثاني بأحد الأبراج السكنية بعزبة مأمون بدائرة مركز شرطة ثان الفيوم، بمحافظة الفيوم، نتيجة ماس كهربائي تسبب فى اشتعال النيران دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

نشوب حريق داخل إحدى الشقق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا من أهالي عزبة مأمون بحي الصوفي، بنشوب حريق داخل إحدى الشقق بأحد الأبراج السكنية.

وعلى الفور، هرعت سيارات المطافئ إلى مكان البلاغ، كما هرعت سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى الشقق أو العقارات المجاورة، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

حدوث ماس كهربائي



وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية والذي تسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل بسرعة كبيرة.



تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.