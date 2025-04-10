أبو ظبي تتوسط في عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وروسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن روسيا والولايات المتحدة تبادلتا سجناء في عملية تبادل بوساطة إماراتية في أبو ظبي صباح اليوم الخميس.

وشملت عملية التبادل مواطنة أمريكية من أصل روسي، كسينيا كاريلينا، ومواطن ألماني من أصل روسي، آرثر بتروف.



وساطة إماراتية



وأوضح يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة مدى فخر الإمارات بتسهيل التبادل في أبو ظبي.



وأضاف في منشور لسفارة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة على منصة التواصل الاجتماعي X: "كانت هذه أول محطة لكسينيا في طريق عودتها إلى الحرية. كانت الإمارات العربية المتحدة فخورة بمساعدتنا، ودائمًا ما نكون إلى جانب أصدقائنا".



نشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على موقع X تغريدةً يفيد فيها بإطلاق سراح السيدة كاريلينا بعد "احتجازها ظلماً في روسيا" لأكثر من عام. ونشرت السلطات الإماراتية صوراً للسيدة كاريلينا مع سفيرها لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، في المطار.

موافقة أمريكية



وفي المقابل، أطلقت الولايات المتحدة سراح آرثر بتروف، الذي ألقي القبض عليه في قبرص في عام 2023 بتهمة تصدير أجهزة إلكترونية دقيقة حساسة.



وفي فبراير، نجحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأمين إطلاق سراح مارك فوجل، وهو مُعلّم أمريكي كان محتجزًا في روسيا لأكثر من ثلاث سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات، وكان إطلاق سراحه جزءًا من صفقة تبادل أسرى مع موسكو.



وكانت الإمارات العربية المتحدة قد توسطت في عملية تبادل أسرى في 19 مارس الماضي، والتي أسفرت عن إطلاق سراح 175 روسيًا و175 أوكرانياً.