حريق يلتهم منزل سكني في حلوان.. صور

شب حريق داخل منزل سكني مكون من 4 طوابق بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة، وتجري قوات الحماية المدنية محاولات للسيطرة علي النيران واخمادها، ولا أنباء عن وقوع خسائر بشرية حتي الان.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل منزل سكني بمدينة حلوان.

الدفع بعربات الإطفاء

وعلي الفور تم الدفع بعربات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كرودن بمحيط النيران وجار أعمال السيطرة عليها واخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

فيما انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث لمناقشة شهود العياد وإجراء التحريات، لكشف أسباب الحريق وأسبابه.

