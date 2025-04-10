ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم منزل سكني في حلوان.. صور

الحريق
الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شب حريق داخل منزل سكني مكون من 4 طوابق بمدينة حلوان، بمحافظة القاهرة، وتجري قوات الحماية المدنية محاولات للسيطرة علي النيران واخمادها، ولا أنباء عن وقوع خسائر بشرية حتي الان.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل منزل سكني بمدينة حلوان.
الدفع بعربات الإطفاء

وعلي الفور تم الدفع بعربات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كرودن بمحيط النيران وجار أعمال السيطرة عليها واخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

فيما انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث لمناقشة شهود العياد وإجراء التحريات، لكشف أسباب الحريق وأسبابه.
 

أسباب الحريق 4 طوابق الحماية المدنية بمدينة حلوان حريق داخل منزل حريق داخل حلوان شب حريق