أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 10 أبريل 2025

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرارا في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، خلال مساء تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، وسجل في البنك المركزي 51.61 جنيه للشراء 51.75 البيع .

وسجل سعر الدولار فى في البنك الأهلى المصرى عند 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع، وفى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء 51.38 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.28 جنيه للشراء و 51.38 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.28 جنيه للشراء 51.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجاري الدولى "cib نحو51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه عند البيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 51.29 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

اجتماع البنك المركزي

يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

يأتي ذلك الاجتماع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي، ما يفتح الباب أمام احتمالات قوية للبدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.

التضخم السنوي في مصر

وكان التضخم السنوي في مصر قد شهد انخفاضا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير من نفس العام، في حين أعلن البنك المركزي عن تراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 10% في فبراير، مقارنة بـ22.6% في يناير الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في نفس الشهر من عام 2024، و1.7% في يناير 2025، مما يشير إلى تهدئة ملموسة في الضغوط التضخمية.