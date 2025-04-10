جامعة قناة السويس تنظم حلقة نقاش حول الاستراتيجية العلمية لكلياتها

نظّمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب حلقة نقاشية لطلاب وطالبات الجامعة، تناولت الاستراتيجية العلمية الخاصة بكل كلية، وآليات تبادل المعلومات والأفكار حولها في إطار علمي وبحثي متكامل.

أقيمت الفعالية على مسرح الإدارة العامة لرعاية الشباب، وشهدت مشاركة فعّالة من طلاب أربع كليات، هي: كلية العلاج الطبيعي، وكلية الزراعة، وكلية الهندسة، وكلية الطب البيطري.

وجاءت هذه المشاركة لتعكس روح التعاون بين الكليات، وتعزيز مفهوم التبادل المعرفي بين الطلاب في مختلف التخصصات، من خلال مناقشة مجموعة من المعلومات العلمية المتخصصة التي تعكس توجهات الكليات المشاركة وخططها الأكاديمية.

شهدت حلقة النقاش حوارات علمية بناءة، تم خلالها عرض رؤى الطلاب حول الاستراتيجيات المتبعة داخل كلياتهم، وتقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز التميز العلمي، فضلًا عن تبادل الأفكار حول سبل تطوير المحتوى الأكاديمي بما يتماشى مع متطلبات البحث العلمي وسوق العمل. وتم تنظيم هذه الفعالية بالتنسيق مع اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، ما أضفى على اللقاء طابعًا طلابيًا نابضًا بالحيوية والانفتاح على تبادل الخبرات.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية هذه الفعاليات في تطوير قدرات الطلاب العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص دائمًا على توفير منصات علمية تتيح للطلاب التعبير عن آرائهم وأفكارهم المبدعة.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الفعاليات تسهم في بناء جسر من التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز من قدراتهم الأكاديمية والعلمية.

جاءت الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور عماد مكرم مستشار النشاط العلمي.

وبتنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر، مدير عام الإدارة والأستاذة سهام داود مدير إدارة النشاط العلمي، وبالتنسيق مع اتحاد الطلاب ممثله في اللجنة العلمية.

كما أفاد الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، بأن الجامعة دائمًا ما تسعى لتنظيم فعاليات تشجع الطلاب على المشاركة الفعّالة والمساهمة في إثراء البيئة الأكاديمية من خلال تبادل الأفكار والرؤى العلمية.

وأعرب الدكتور عماد مكرم، مستشار النشاط العلمي، عن سعادته بنجاح هذه الفعالية، مؤكدًا أن مناقشة الاستراتيجيات العلمية بين الطلاب يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي في مختلف التخصصات العلمية.

تأتي الفعاليات ضمن خطة استراتيجية شاملة تنتهجها الجامعة تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والبحثية للطلاب، وتعزيز التواصل بينهم على أسس أكاديمية، بما يدعم رسالة الجامعة في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات العلمية.