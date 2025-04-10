تفاصيل أكبر مشروع سكني بمطروح لمتوسطي ومحدودي الدخل

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، جهود إزالة معوقات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري الإعداد لتنفيذها، بقاعة الاجتماعات في ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، واللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، والشيخ مبروك أبوالحشر، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندس أحمد نصر، مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، والمهندس طارق عبدالله مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية مديري المديريات ورؤساء وممثلي الشركات الخدمية بمطروح.

الإعداد لإنشاء وحدات سكنية على مساحة 60 فدانًا

وأوضح محافظ مطروح أنه جار الإعداد لبدء طرح وإنشاء بضع آلاف من الوحدات السكنية على مساحة ٦٠ فداناً بالكيلو ٩ خلف جامعة مطروح كأكبر مشروع للإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل على أرض محافظة مطروح، بعد التصديق عليها وقرب الإعلان للتقديم عليها منتصف أبريل الجارى، وفق ضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى في الإعلان السابع لسكن المصريين، وبما يوفر آلاف الوحدات السكنية بمساحات مختلفة لأبناء مطروح بشروط ميسرة وبدعم من الدولة وبشكل حضاري، وبما يمنع أى عشوائيات ويسهم في وقف التعدي على أراضى الدولة، مع وضع المقايسات اللازمة لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى واتصالات وغاز وغيرها بما يستوعب الكثافة السكانية والمنطقة التجارية المستهدفة.

محافظ مطروح يوجه بإزالة معوقات بدء تنفيذ مدرسة المتفوقين



كما تمت مناقشة التنسيق مع مجلس عمد ومشايخ مطروح وأهالي المنطقة لإزالة معوقات بدء تنفيذ مدرسة المتفوقين بشارع علي حميدة، والجاري تنفيذها من خلال فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، وكذلك تنفيذ مقترح وصول مياه معالجة مياه الصرف الصحى إلى المساحة المخصصة ٢١٤٠ فدانًا لحل مشكلةتسرب مياه الصرف الصحي بعلوش، مع عمل حوض وخزانات موازنة لاستيعاب كميات المياه الناتجة عن المعالجة الثلاثية والاستفادة منها في الزراعات الاقتصادية والأعلاف وغيرها القائمة على الرى بالنظم الحديثة كالتنقيط.

كما وجه محافظ مطروح بالإسراع في جهود إنشاء كوبري روميل والجاري إنشاؤه وفق مخطط التطوير مع عمل خوازيق لزرع أعمدة خرسانية لعمق بعيد حرصاً على السلامة.

كما وجه محافظ مطروح لقطاع الكهرباء بالعمل على استقرار التيار الكهربائي بمدن وتجمعات غرب وشرق مطروح وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة والأسلاك مع أهمية زيادة أعداد الفنيين والأيدي العاملة.

كما وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالإسراع في إزالة العقبات والتنسيق لسرعة تمهيد ورصف شارع علم الروم بعدما تمت المعاينة الميدانية وسرعة قيام شركة المياه بحصر كل أعمالها للبدء في أعمال التمهيد لتيسير حركة المواطنين والسيارات.

محافظ مطروح يبحث جهود إزالة معوقات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية

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