حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن في الشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 1198 لسنة 2025، بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن بدائرة المحافظة.

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن بالشرقية

الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس للإشراف على وظيفة رئيس مركز ومدينة كفر صقر.

العميد عمر محمود الشافعي الأكرت، المشرف على وظيفة رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة بلبيس.

وصبحي الهادي سليمان، رئيس مركز ومدينه كفر صقر للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.

إعاده تنظيم العمل

أكد محافظ الشرقية، أن هذا القرار جاء بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإعاده تنظيم العمل بينهم وفي إطار خطه المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وعقب صدرو حركة التنقلات المحدودة حرص محافظ الشرقية على عقد اجتماع مع رؤساء مراكز بلبيس وكفر صقر ومشتول السوق في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وذلك للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كل العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.