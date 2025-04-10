البيت الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى الـ64 لصعود أول رائد فضاء

نظم البيت الروسي بالإسكندرية، ظهر اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ64 لصعود أول إنسان إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض، وذلك داخل مكتبة الإسكندرية.

وأعرب القنصل أرسيني ماتشينكو، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، عن سعادته بإقامة الاحتفال داخل هذا الصرح العلمي الكبير، مشيرًا إلى أن رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين نجح في 12 أبريل عام 1961 في أن يصبح أول إنسان يصعد إلى الفضاء ويدور حول الأرض.

زيارة جاجارين لمصر

واستعرض ماتشينكو خلال كلمته تفاصيل زيارة جاجارين إلى مصر ولقائه بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث تم تهنئته بالإنجاز التاريخي، وقام بجولة لزيارة عدد من المعالم الأثرية من بينها الأهرامات ومقبرة خوخو.

وأكد مدير البيت الروسي، أن زيارة جاجارين لمصر شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية بين البلدين في الكثير من المجالات، وكانت بمثابة تأكيد على عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين روسيا ومصر.

برنامج الاحتفال

وتضمن برنامج الاحتفال افتتاح معرض صور عن الفضاء، وصور توثق لقاءات جمعت بين جاجارين وعبدالناصر، بالإضافة إلى وضع الزهور على التمثال النصفي ليوري جاجارين بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، كما تم عرض فيلم عن الفضاء في القبة السماوية، أهدته روسيا إلى مصر بهذه المناسبة.