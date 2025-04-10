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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائد سيارة وآخر لقيامهما بالسير برعونة بالجيزة

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة وآخر بالسير برعونة بالجيزة والقيام بحركات إستعراضية.. وضبط مرتكبا الواقعة

 فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.. متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير برعونة وقيام آخر بالوقوف أعلى باب السيارة حال سيرها معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
 بالفحص وإجراء التحريات  أمكن تحديد وضبط (السيارة المشار إليها) ومستقليها (سائق ونجله – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنهما كانا بموكب زفاف بذات المنطقة محل سكنهما.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومستقليها.
 

 

 


رابط الفيديو

 

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/1366559247925819
 

بالجيزة مقطع فيديو قائد سيارة برعونة