وزير الداخلية: يجب تقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السيدة مريولين فابير وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا، والوفد المُرافق خلال زيارتها الرسمية لجمهورية مصر العربية.

مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة



واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين فى مجالات الهجرة وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعربت الوزيرة الضيفة عن تقديرها لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، فى مجال مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها وخاصة مُكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

كما صرحت بأن زيارتها تأتى توطيدًا لأواصر العلاقات والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين، مُؤكدة إهتمام بلادها بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

مد جسور التواصل مع الجانب الهولندى



ومن جانبه أعرب محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزيرة الهجرة واللجوء بمملكة هولندا والوفد المُرافق لها للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع الجانب الهولندى فى ضوء عمق علاقات الصداقة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين، مشيرًا إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادُل الخبرات التدريبية مع الجانب فى مُختلف المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة، وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها.